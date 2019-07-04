В Германии судят гражданина сотрудничавшего с российскими оккупантами «ДНР»

Гражданин Германии предстал перед судом за активное сотрудничество с российскими оккупантами «ДНР». 43-летний выходец из экс-СССР счел своим долгом защищать «ДНР» от украинской армии.

Гражданин ФРГ в среду, 3 июля, предстал перед судом в Дортмунде по обвинению в сотрудничестве с российскими оккупационными силами в так называемой самопровозглашенной «Донецкой народной республике» («ДНР»), передает немецкое агентство «Deutsche Welle».

Обвиняемый из города Лене в восточной части Вестфалии признал, что в период с 2014 по 2016 год он являлся членом одного из вооруженных спецподразделений «ДНР». В то же время он утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях в Донбассе.

Подсудимый – уроженец СССР, его отец – украинец. Он был задержан по возвращении в ФРГ в аэропорту Ганновера. Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.

На суде в Дортмунде 43-летний обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом защищать непризнанную «Донецкую народную республику» от украинской армии. По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но «никогда не был на фронте».

Обвиняемый утверждает, что под конец его охватило полное разочарование.

«Я оказывал поддержку людям, которые наживались на войне», – пояснил он.

По мнению наблюдателей, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

Ранее, в Чехии военного, который воевал за «ДНР», приговорили к трем годам условно.

17 мая в Чехии, в городе Пардубице осудили за терроризм военного, который участвовал боевых действиях на Донбассе на стороне российских оккупантов, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

Отмечается, что осужденный Эрик Эшту был военнослужащим вооруженных сил Чехии. Суд приговорил его на три года условно с отсрочкой на четыре года, а также лишил его воинского звания.

Чешские правоохранители утверждают, что осужденный военнослужащий около трех недель охранял окопы, оружие и выполнял побочные работы у сепаратистов, а также принимал участие в обстрелах.

В свою очередь, Эшту сказал, что в Украину просто ездил в гости. С оружием и в форме сепаратистов он просто сфотографировался а память.

«Несмотря на то, что приговор условный, это – важный прецедент, и предостережение всем тем, кто, может, еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе, поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту», – подчеркнул Перебийнис.

Перший пішов… Надзвичайно важливе рішення суду в чеському місті Пардубіце. Чеський військовослужбовець Ерік Ешту… Geplaatst door Yevhen Perebyinis op Vrijdag 17 mei 2019

Так же, Украина запретила въезд Коммунистической партии Чехии Зденек Ондрачек после того, как в ноябре 2014 года он сыграл роль «иностранного наблюдателя» в оккупированном Луганске на местных «выборах», которые провели сепаратисты.

Позже в мае этого года, депутат Ондрачек ездил оккупированный Донецк. За это МИД Чехии осудило его и сказало, что Ондрачек позорит Чехию.