Шарий покинул Украину в конце января 2012 года, – СБУ

СБУ подтвердила, что в конце январе 2012 года Шарий покинул территорию Украины и назад более не возвращался. Это послужило основанием для отмены его регистрации.

Служба безопасности Украины подтвердила по запросу Центральной избирательной комиссии розыск блогера Анатолия Шараия, который находится за пределами Украины с 24 января 2012 года. Российский юрист Марк Фейган выложил на своей странице в Facebook фотокопию ответа из СБУ на запрос ЦИК Украины.

«Теперь и СБУ подтвердил розыск Шария. Вы помните, как эта гниложопая гнида орала, что типа кто его разыскивает? Грязная лживая мразь!», – пишет Фейган в своем комментарии к размещенной фотокопии.

В прошлом году, до того как Фейгина лишили статуса адвоката, он представлял интересы сестры Анатолия Шария. Сестра Шария подавала на своего брата заявление в полицию Нидерландов, обвинив в преступлениях сексуального характера. Участие в этом процессе стоило Марку Фейгину его адвокатского статуса. Анатолий Шарий подал на него жалобу в Адвокатскую палату Москвы, которая была удовлетворена и адвоката лишили его статуса.

В ходе разбирательств обстоятельства дела по заявлению сестры Шария было установлено, что блогер, живущий в Голландии имеет непосредственные контакты с помощником президента Владимира Путина по вопросам Украины Владиславом Сурковым и бывшим заместителем главы президентской администрации Виктора Януковича – Андреем Портновым.

«В Украине о Шарие известно многим, но в России нет, хотя он, судя по всему, контактирует с аппаратом Владислава Суркова и с Андреем Портновым, часто интервьюирует бывших украинских чиновников, которые сбежали и отсиживаются в России…», – заявил адвокат.

Теперь и СБУ подтвердил розыск Шария. Вы помните, как эта гниложопая гнида орала, что типа кто его разыскивает? Грязная лживая мразь! pic.twitter.com/QHArMsIKkB — Mark Feygin (@FeyginMark) July 3, 2019

Как сообщил представитель «Опоры» Александр Клюжев на своей странице в Facebook, Центральная избирательная комиссия единогласно отменила регистрацию кандидатами на выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

По данным Клюжева на основе информации с заседания ЦИК, для отмены регистрации Шария использованы следующие доказательства:

1) Письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 из Украины через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом «Ковель-Москва», после этого в Украину не возвращался;

2) 22 июля 2012 Нидерланды проинформировала ГПУ о наличии статуса беженца у указанного лица;

3) СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года;

4) Суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании лица в Нидерландах и Литве.

ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію кандидата Шарія, висуванця Партії Шарія.Використані докази:1) Лист СБУ від 3… Geplaatst door Oleksandr Kliuzhev op Woensdag 3 juli 2019

Аргументы отмены регистрации Клюева базируются на следующих фактах:

1) Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ;

2) В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;

3) Международная почта от следователей неоднократно не доходила Клюеву в Донецке;

3) Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;

4) По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал.

ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію Андрія Клюєва кандидатом у ОВО № 46Аргументи скасування реєстрації Клюєва… Geplaatst door Oleksandr Kliuzhev op Woensdag 3 juli 2019

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но

, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

Ранее 3 июля СБУ начала проверку пребывания в Украине Клюева, Шария и Кузьмина в течение последних пяти лет. Поводом для этого стал запрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет этих кандидатов в депутаты.

Накануне отмены регистрации на Майдане в Киеве прошла акция «Хватит терпеть» против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Ее организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля – под Конституционным судом Украины.