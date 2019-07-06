Зеленский устроил коллапс в аэропорту Львова

Из-за прибытия борта президента Зеленского во Львов неудобства возникли у пассажиров рейса Киев – Львов, которых высадили в старом терминале. Социальные сети возмущены таким поведением главы государства.

В пятницу из-за посадки во Львовском аэропорту имени Данила Галицкого борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленским пассажиров рейса Киев – Львов высадили в старом терминале вместо главного, сообщил экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в своем Facebook.

«Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом должны оплачивать полеты «Слуги Народа» на личном Борту № 1 на такое важное государственное событие как представление председателя ОГА» – заявил Шеремета.

По его словам, он быстро прошел к своему автомобилю, припаркованному у нового терминала, однако иностранные туристы не смогли без помощи найти дорогу. Он также привел в пример канцлера Германии, которая для несрочных путешествий пользуется городским транспортом и даже велосипедом.

«Мы как бы понимаем, что это может немного повредить интересам человека, «с которым Вы были только бизнес-партнерами». Но для нас это будет настоящим тестом на «конец эпохи жадности» – подчеркнул Шеремета.

Хроніки життя президентів (тобто кожного з нас;) 1) через посадку Слуги Народу в особистий Борт #1, пасажирів рейсу… Geplaatst door Pavlo Sheremeta op Zaterdag 6 juli 2019

В комментариях к посту многие пользователи выражают свое недовольство тем, что Зеленский прилетел на президентском самолете. В частности, люди напоминают об обещаниях главы государства летать рейсовыми самолетами и продать частный борт.

Стоит отметить, что у президента имеются три самолета, два из которых он обещал продать, а один – оставить.