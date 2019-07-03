Спикер Зеленского не захотела поделиться с ГПУ подробностями обстрелов мирных жителей

Пресс-секретарь Зеленского Мендель отказалась давать показания ГПУ. Вызов был связан с ее заявлением об обстреле украинскими военными мирных жителей на Донбассе.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель приходила на допрос в Генеральную прокуратуру 1 июня, но давать показания отказалась, сообщают «Українські Новини» со ссылкой источник в Генпрокуратуре.

Мендель вызывали на допрос в связи с ее заявлением об обстреле украинскими военными мирных жителей на Донбассе.

«Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные вопросы не касались ее личной жизни», – рассказали в ГПУ.

Ранее в эфире одного из телеканалов Мендель сказала, что бывают случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков на Донбассе, стреляют по гражданским объектам, вследствие чего гибнут люди.

Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о потере Россией контроля над боевиками на Донбассе были неправильно истолкованы, и признала, что Офису президента стоит быть более внимательным к формулировкам.

Напомним, 30 апреля Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря. Через месяц он отобрал Топ-10 кандидатов на эту должность. В начале июня выбрал себе спикера – журналистку Юлию Мендель. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет как журналист сотрудничает с «The New York Times». Также она писала для украинского «Forbes» и американского «Politico».

Пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на «5 канале», принадлежащем нынешнему главе государства.

Пресс-секретарем Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.