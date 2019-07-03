Премьер Нидерландов Рютте конфиденциально встретился с нацлидером России Путиным

Премьер Нидерландов Рютте рассказал, что на саммите G20 говорил с Путиным о сбитом на Донбассе «Боинге». Деталей разговора и реакции российского президента он не раскрыл.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что говорил с Владимиром Путиным о трагедии МН17 на саммите G20 в Осаке, сообщает нидерландское издание «RTL Nieuws».

«Я говорил с президентом РФ Путиным об MH17. Это, как и ранее, открытая рана для Нидерландов и многих других стран. Поэтому, если у меня появляется возможность обсудить это с российским президентом, я это делаю», – сказал Рютте.

Никаких деталей этого разговора премьер не открыл.

«Я не могу ничего сказать об этом. Обсуждения должны быть конфиденциальными, особенно если вопрос чрезвычайно деликатный и чувствительный», – подчеркнул Рютте.

Он также ничего не рассказал о реакции Путина на этот разговор.

«Было бы неправильным, если бы я говорил от имени моего собеседника», – отметил Рютте.

Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российском Вооруженным силам.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили РФ в причастности к катастрофе рейса МН17.

В июне 2019 года Международная совместная следственная официально назвала подозреваемых в сбивани самолета. Это – гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР», а также трое граждан РФ – полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, которого считают организатором боевого применения установки «Бук»; подполковник запаса российских НДС Олег Пулатов, причастный к перевозке «Бука», занимавшийся организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин – отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской агрессии в Украине.

В России назвали обвинения «голословными».