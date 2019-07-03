В пятницу в Киеве откроется выставка примеров подкупа избирателей

В Киеве пройдет выставка примеров подкупа избирателей. Экспозиция «Музей избирательного треша» откроется в Музее истории 5 июля.

В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости. Выставка будет называться «Музей избирательного треша», сообщили организаторы мероприятия «Рух ЧЕСНО» в анонсе мероприятия на Facebook.

«Цель «Музея избирательного трэша» – напомнить украинцам, что позорное явление «гречкосейства» не должно приниматься в сознательном обществе, ведь оно приводит лишь к соревнованию «кошельков», а не опыта и программ политиков», – говорится в сообщении.

Как пример приведено фото «набора» из курятины и замороженной пиццы, который раздает кандидат в депутаты в Винницкой области.

Организаторы выставки подчеркнули, что экспозиция «имеет исключительно образовательный характер и не несет никакой агитационной цели».

Напомним, ранее в полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей.