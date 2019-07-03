Объявившему голодовку политузнику Балуха угрожают переводом под строгий режим

Балух объявил голодовку после того, как администрация колонии не позволила ему встретится с украинским консулом.

Украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает голодовку, так как администрация колонии не позволила ему встретиться с украинским консулом. По данным адвоката Балуха, Ольги Динзе, украинца могут перевести в помещение камерного типа с более жестоким режимом содержания, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на информацию адвоката, которая посетила Балуха 2 июля.

По словам Динзе, политзаключенный продолжает голодовку до посещения его консулом Украины. При этом Балух страдает от сильной слабости, обезвоживания, испытывает головные боли и головокружение.

«Моего подзащитного ежедневно посещает начальник медицинской части, а также посетил психолог, но Владимир Балух отказался общаться с психологом и требует разрешить его посещение психологом, которому он доверяет», – рассказала адвокат.

После свидания с Динзе стало известно, что администрация колонии намерена перевести Балуха в помещение камерного типа (ПКТ), решение об этом будет приниматься комиссией в колонии. Осужденным, которые попали в ПКТ, нельзя брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка или пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек, за шесть месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.

Администрация колонии формально обосновывает это тем, что Владимир Балух якобы является «злостным нарушителем» внутреннего распорядка.

Напомним, Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе минимум до 2 июля.

19 марта 2018 года Балух, находясь в СИЗО в Крыму, объявил голодовку в знак протеста против преследования. Суд в аннексированного Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.

В сентябре Балух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. В октябре суд Крыма «смягчил» приговор активисту и сократил ему срок заключения на один месяц.

Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.