В Чернобыльской зоне незаконно собирают чернику для продажи

В Чернобыльской зоне задержали женщину, которая собирала чернику на продажу. На нее составили админпротокол и решается вопрос об открытии уголовного дела.

Во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС в селе Вильча полицейские и бойцы Национальной гвардии обнаружили женщину, которая собирала чернику, сообщается пресс-служба полиции Киевской области.

«14 кг лесной ягоды она собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области. Ее поймали с поличным», – говорится в сообщении.

Черника из Чернобыльской зоны. Черника из Чернобыльской зоны. Задержаная женщина. Пред 1 из 3 След

За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на женщину составили админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивного загрязнения).

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (нарушение требований радиационной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

В прошлом году полицейские Киевской области задержали 41-летнего мужчину, который собрал в Чернобыльской зоне отчуждения более 12 кг черники.

Нарушителя обнаружили во время патрулирования зоны ЧАЭС в районе Села Ясен. Ягоды изъяли и направили на экспертизу для определения в них уровня радиации.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов относительно гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В 2017 году осенью правоохранители задержали двух мужчин, которые насобирали более 30 кг грибов в зоне ЧАЭС.

«У граждан обнаружены и изъяты лесные грибы весом 12,5 и 19 кг. При проведении дозиметрического контроля установлено, что допустимый уровень содержания радиационных элементов в грибах превышает допустимую норму в 30 раз», – говорится в сообщении.

Грибы из зоны Чернобыля. Грибы из зоны Чернобыля. Грибы из зоны Чернобыля. Пред 1 из 3 След

Нарушители заявили, что проникли на закрытую территорию «с целью сбора грибов для собственного потребления».