Клиенты личного адвоката Трампа намерены взыскать с Коломойского компенсацию морального вреда

Два клиента адвоката Трампа потребовали от Коломойского 200 млн гривен морального вреда. Олигарх назвал их аферистами в своем интервью.

Американские граждане Игорь Фруман и Лев Парнас, интересы которых представляет личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, требуют от Игоря Коломойского по 100 млн гривен в качестве компенсации морального вреда, нанесенного одним из интервью олигарха, пишет «Радио Свобода».

В мае Коломойский назвал Фрумана и Парнаса «двумя аферистами» из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

«В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь – то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани – и они решат с господином Луценко любой вопрос… Два «Остапа Бендера», которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое… В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий», – заявил Коломойский.

Оказалось, что эти «субчики» – действительно клиенты Джулиани, и по его совету они написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы Украины.

В исковом заявлении в Голосеевский райсуд Киева они заявили, что интервью Коломойского нанесло вред чести, достоинству и деловой репутации американских граждан. Также отдельные фразы олигарха расценили как угрозы жизни и здоровью.

«Мои клиенты приоритетом ставят опровержение информации и защиту своего имени, а по поводу морального вреда, то они приняли совместное решение всю сумму морального вреда передать народу Украины», – заявила адвокат Алина Самарец.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с «группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами Соединенных Штатов, а в одном случае – осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года».