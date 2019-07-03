Аваков оспаривает регистрацию кандидатом в депутаты Клюева

Аваков направил в ЦИК письмо о незаконности регистрации кандидата в депутаты Клюева. За последние пять лет Клюев не пересекал границу Украины.

Министр МВД Украины Арсен Аваков направил главе ЦИК Татьяне Слипачук письмо о незаконности регистрации Андрея Клюева как кандидата в народные депутаты Украины. Документ Аваков обнародовал на своей странице в Facebook.

«Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений – откровенно удивляет! … Провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам – направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», – написал Аваков.

В документе указано, что МВД достоверно установлен факт пребывания Клюева за границей с 2014 года, и по данным системы «Аркан», Клюев не пересекал украинскую границу за последние пять лет.

«В случае, если бы указанный гражданин пересекал государственную границу Украины, он был бы задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске как лицо, уклоняющееся от следствия и суда», – сказано в письме.

Аваков также просит ЦИК учесть эти факты и пересмотреть решение о регистрации Клюева как кандидата в народные депутаты.

Неймовірні речі відбуваються з балотуванням громадянина Клюєва в нардепи. Нерішучість і пасивність низки державних… Geplaatst door Arsen Avakov op Dinsdag 2 juli 2019

Напомним, накануне в Киеве прошла акция «Хватит терпеть» в знак протеста против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и видеоблоггера Анатолия Шария.