На Майдане проходит акция протеста против регистрации на выборах Клюева и Шария

Вечером 2 июля на Майдане в Киеве началась акция «Хватит терпеть» против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Первоначально на площади собралось около 150 участников и «полиция диалога».

В Киеве на Майдане Независимости началась акция «Терпеть больше нельзя». Участники акции зажгли файеры, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места событий.

«Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными», – сказано в описании акции.

Акція «Досить терпіти». Майдан. Geplaatst door Sergiy Grishyn op Dinsdag 2 juli 2019

«А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан!», – подчеркивается в описании акции.

Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Акция «Терпеть больше нельзя» на Майдане Независимости Пред 1 из 6 След

На площади собралось около 150 участников, полицейского оцепления нет, на месте присутствуют представители «полиции диалога».

Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.