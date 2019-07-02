На Майдане проходит акция протеста против регистрации на выборах Клюева и Шария

Вечером 2 июля на Майдане в Киеве началась акция «Хватит терпеть» против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Первоначально на площади собралось около 150 участников и «полиция диалога».
В Киеве на Майдане Независимости началась акция «Терпеть больше нельзя». Участники акции зажгли файеры, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места событий.
«Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными», – сказано в описании акции.
Акція «Досить терпіти». Майдан.
Geplaatst door Sergiy Grishyn op Dinsdag 2 juli 2019
«А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан!», – подчеркивается в описании акции.
На площади собралось около 150 участников, полицейского оцепления нет, на месте присутствуют представители «полиции диалога».
Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.