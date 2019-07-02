В России во время пожара погибли 14 моряков-подводников

В результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате погибли 14 моряков-североморцев. По официальной версии Минобороны России они отравились продуктами горения.

Четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар», – заявили в Минобороны.

Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, расположенной в одноименном городе Мурманской области. Он предназначен для оценки глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», – добавили в ведомстве.