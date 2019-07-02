Россиянина оштрафовали за сравнение Путина с Зеленским

Суд города Изобильный Ставропольского края счет оскорбительным пост жителя Ставрополья в социальных сетях, в котором нацлидера России Путина сравнили с президентом Украины Зеленским.

Оскорбившему в социальных сетях президента Владимира Путина жителю Ставрополья назначили штраф, сообщил в Telegram глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Заседание проходило в Изобильненском районном суде Ставрополья. Ивана Пахно признали виновным в неуважении к власти, в частности, он оскорбил президента Путина.

«Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. За время действия закона это уже девятое подобное наказание, почти во всех случаях людей штрафовали на 30 тысяч рублей», — написал Чиков.

Скрин поста. Копия протокола об административном правонарушении. Пред 1 из 2 След

Ставропольчанина признали виновным в оскорбительном сравнении президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, что Россия отказалась выполнять решения Морского трибунала ООН об освобождение украинских военнопленных моряков, а ФСБ предъявляет им официальные «обвинения».

Ранее Путин назвал свои условия для освобождения и возвращения в Украину моряков.