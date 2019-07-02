Климкин надеется, что исполнять его обязанности главы МИД Украины будет Зеркаль

Украина подготовила ряд жестких ответных мер против возвращения России в ПАСЕ. В политический отпуск Климкин уйдет завтра, по завершению текущих дел .

Министр иностранных дел Павел Климкин намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел. Климкин так же сообщил в блиц-интервью «Українським Новинам», что МИД Украины подготовил ряд жестких ответных шагов на возврат России в ПАСЕ, и ее отказ освобождать украинских моряков.

«Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все», – заявил глава МИД Украины.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

«Мы согласовали план действий, мы сейчас советуемся, как тактически его имплементировать… Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали….Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту «зраду», которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ», – заявил Климкин.

При этом он отрицает, что восстановление полномочий РФ в ПАСЕ было частью сделки по освобождению 24 украинских моряков.

«Это не соразмерно. То есть, банально, идея одно на другое разменять – это не соответствует той логике, которой все придерживались в ПАСЕ)», – подчеркнул министр.

При этом он признал, что в ПАСЕ обсуждались разные варианты освобождения моряков.

Ранее сообщалось, что Климкин заявил о своем уходе в политический отпуск до момента его увольнения с поста министра иностранных дел Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.

Ранее, постоянный представитель Украины в Совете Европы Кулеба заявил, что Россия не отдала моряков, потому что поняла, что ее и так вернут в ПАСЕ. Никаких пакетных договоренностей в Совете Европы не достигли.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в срыве договоренностей по возвращению украинских моряков из России. Зеленский заявил, что ответная нота МИДа на заявление России не была согласована с ним, и о дипломатическом ответе глава государства «узнал из интернета».

Климкин в свою очередь ответил, что ответ на международные ноты входит в полномочия МИДа и министра, а также опубликовал оба документа, из которых следует, что Россия заявляла о готовности вернуть военнопленных моряков при условии, что Украина признает нарушение ими российской границы и продолжит судебное разбирательство по законам РФ.