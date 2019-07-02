В России предъявили «обвинения» девяти военнопленным морякам

В Москве состоялись следственные действия в отношении украинского военного моряка Дениса Гриценко, в ходе которых ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Денис Гриценко стал девятым захваченным украинским моряком, кому следствие ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции, сообщил российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе следственных действий Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

«Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков», – написал Полозов.

Состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.В ходе следственных… Geplaatst door Nikolai Polozov op Maandag 1 juli 2019

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.

В комментарии «Polygraph.Info» он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против России и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

«Это была ловушка», – написал Волкер в своем Twitter.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty. It was a trap. Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 28, 2019

Ранее, постоянный представитель Украины в Совете Европы Кулеба заявил, что Россия не отдала моряков, потому что поняла, что ее и так вернут в ПАСЕ. Никаких пакетных договоренностей в Совете Европы не достигли.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в срыве договоренностей по возвращению украинских моряков из России. Зеленский заявил, что ответная нота МИДа на заявление России не была согласована с ним, и о дипломатическом ответе глава государства «узнал из интернета».

Климкин в свою очередь ответил, что ответ на международные ноты входит в полномочия МИДа и министра, а также опубликовал оба документа, из которых следует, что Россия заявляла о готовности вернуть военнопленных моряков при условии, что Украина признает нарушение ими российской границы и продолжит судебное разбирательство по законам РФ.