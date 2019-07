В России предъявили «обвинения» девяти военнопленным морякам

В Москве состоялись следственные действия в отношении украинского военного моряка Дениса Гриценко, в ходе которых ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Денис Гриценко стал девятым захваченным украинским моряком, кому следствие ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции, сообщил российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе следственных действий Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

«Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков», – написал Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.

В комментарии «Polygraph.Info» он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против России и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

«Это была ловушка», – написал Волкер в своем Twitter.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.

It was a trap.

Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 28, 2019