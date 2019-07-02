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В России предъявили «обвинения» девяти военнопленным морякам

Адвокат Полозов сообщил, что девяти захваченным украинским морякам предъявили обвинение в окончательной редакции. Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли.

В Москве состоялись следственные действия в отношении украинского военного моряка Дениса Гриценко, в ходе которых ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Денис Гриценко стал девятым захваченным украинским моряком, кому следствие ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции, сообщил российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе следственных действий Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

«Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков», – написал Полозов.

Состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.В ходе следственных…

Geplaatst door Nikolai Polozov op Maandag 1 juli 2019

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.

В комментарии «Polygraph.Info» он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против России и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

«Это была ловушка», – написал Волкер в своем Twitter.

Ранее, постоянный представитель Украины в Совете Европы Кулеба заявил, что Россия не отдала моряков, потому что поняла, что ее и так вернут в ПАСЕ. Никаких пакетных договоренностей в Совете Европы не достигли.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в срыве договоренностей по возвращению украинских моряков из России. Зеленский заявил, что ответная нота МИДа на заявление России не была согласована с ним, и о дипломатическом ответе глава государства «узнал из интернета».

Климкин в свою очередь ответил, что ответ на международные ноты входит в полномочия МИДа и министра, а также опубликовал оба документа, из которых следует, что Россия заявляла о готовности вернуть военнопленных моряков при условии, что Украина признает нарушение ими российской границы и продолжит судебное разбирательство по законам РФ.

Источник POLITua
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