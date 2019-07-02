Парубий назвал отведение сил от Станицы Луганской началом капитуляции перед Россией

Разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня. Спикер Верховной Рады Парубий назвал отвод сил в Станице Луганской «шагом к капитуляции, а не шагом к миру».

Спикер Верховной Рады, второй номер в списке партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий считает неправильным шагом отвод сил и средств в районе Станицы Луганской. Парубий заявил об этом в эфире телеканала «ICTV» в понедельник вечером.

«Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру», – цитирует Андрея Парубия Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской «началом конца активной фазы войны». Президент призвал украинцев «не поддаваться панике и провокациям».