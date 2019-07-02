ОБСЕ обнаружила российскую станцию радиопомех на оккупированном Донбассе

Патруль СММ ОБСЕ обнаружил автоматизированную станцию радиопомех Р-378а в оккупированной Кадиевке (быв. Стаханов), говорится в отчете СММ ОБСЕ по 30 июня.

«30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. П. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)», – сообщили наблюдатели.

Автоматизированная станция помех КВ-радиосвязи Р-378А предназначена для радиоподавления линий КВ радиосвязи тактического звена управления, работающих как на фиксированных частотах, так и в режимах адаптивной и программной перестройки рабочих частот (АПРЧ и ППРЧ) и передачи коротких телекодовых информационных сообщений.

В России данные автоматизированные станции помех производит АО «Концерн «Созвездие». Это российское предприятие радиоэлектронного комплекса России, специализирующееся на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для Вооруженных Сил Российской Федерации и других спецформирований, а также продукции двойного и гражданского назначения.

Напомним, ранее в июне СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1»).

СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 «Житель», «Тирада-2», «Леер-3» СБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ 109A «Былина», а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент-1».