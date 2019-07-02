К демаршу против возвращения России в ПАСЕ присоединилась Швеция

Представители скандинавской страны присоединились к итоговому общему заявлению семи стран протестующих против возвращения России в ПАСЕ.

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ, заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев в эфире «Радио НВ».

«К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег, к финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции», – отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

30 июня маршал польского Сената Станислав Карчевский сообщил, что государства, которые проголосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ, хотят подготовить совместную резолюцию.