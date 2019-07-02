Россия инициировала заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону

Россия снова созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону, после вступления его в силу. 20 мая Совбез отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

Делегация России повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля, сообщил сотрудник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения», – написал дипломат.

По словам Николенко, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы обсудить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася про обговорення… Geplaatst door Oleg Nikolenko op Maandag 1 juli 2019

Напомним, 20 мая 2019 делегация России пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня. В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев.