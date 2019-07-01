Российские спецслужбы могут иметь доступ в переписке украинцев в Telegram

Кроме этого Telegram могут использовать для российского информационного воздействия на целевую аудиторию в Украине, особенно в период проведения выборов.

Украинцам стоит помнить о том, что Telegram является не только инструментом коммуникации, но и средством предвыборных манипуляций, заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на заседании круглого стола, организованном МИП в «Укринформе».

«Я считаю, что таким образом происходит вывод определенных контентных платформ на большую аудиторию. Для того, чтобы люди на них подписывались и читали, и таким образом привлекались к тем контекстам и нарративам, которые там продвигаются», – сказал Золотухин.

По его словам, например, есть каналы, которые обслуживают тематику инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда российские военные обстреляли и захватили украинские катера с экипажами, или же вроде критика власти РФ, но при этом поддержка аннексии Крыма. Есть каналы с недостоверной информацией, посвященные выборам в Украине, а также с «вбросами» о привязке Украины к ситуации в Сирии, есть другие темы.

По данным представителя Мининформполитики, Telegram был создан и принадлежит Павлу Дурову, который в свое время был разработчиком социальной сети «Вконтакте». Золотухин напомнил о конфликте Дурова с российскими властями из-за той соцсети, а также не исключил возможности того, что переписку украинских граждан в Telegram могут читать по запросу правоохранительные органы России.

«В начале года мы заметили выход мессенджера этой платформы на украинскую аудиторию», – добавил он.

«Я считаю, что очень важно объяснить суть этой платформы, каким образом она развивается… Надо понимать, что российские политтехнологи много раз работали в Украине. Когда они начинают работать с украинскими политиками, привозят сюда те инструменты, которые, по их мнению, у них сработали. Таким образом происходит переход технологий из российской реальности в Украину. Этот тренд снижается, и уже не так много «заробитчан» едут, но это не значит, что он не охватывает украинский информационный поток», – отметил Золотухин.

Старший специалист по вопросам коммуникации Association4U Алексей Харченко обратил внимание на то, что некоторые министерства и ведомства открыто используют Telegram для публикации своей официальной информации, а некоторые делают это, не афишируя.

«В отличие от Facebook и других каналов, где просмотров информации может быть больше, это уже прямая целевая аудитория», – добавил он.

Специалист по диджитал-коммуникациям и интернет-маркетингу Алена Деньга рассказала о формировании контента для украинской аудитории, политического контекта.

«Есть куча паблик, от малого до больших, которые сумели собрать определенное количество аудитории и создать благоприятные условия для политической рекламы. Перед выборами я видела, что очень много каналов соблазнились на политическую рекламу, им было все равно о том, что они рекламируют, могут ли они распространять какие-то фейки, быть ангажированными каналами. Сейчас, когда есть соблазн заработать на этих каналах, они соглашаются делать это, не разбираясь в источниках информации», – сказала она.

Автор Telegram-канала «Технологии, медиа и общество» Андрей Бродецкий обратил внимание на то, что иногда какие-то неизвестные люди на определенных каналах анонимно распространяют какие-то инсайды, какие-то фейки, а СМИ обнародовали это у себя, не проверяя информацию.

«Но давайте не будем преувеличивать роль Telegram, ведь он может повлиять примерно на 10% жителей крупных городов, в которых есть этот Telegram», – сказал он.

По информации Бродецкого, в целом только 23% граждан Украины используют социальные сети как источник информации, а этот показатель не является критическим.