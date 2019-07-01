Президента призывают созвать совещание СНБО из-за судебного решения по иску Клюева

Решение суда допускающее участие в парламентских выборах соратника беглого экс-президента Януковича Клюеву, может быть истолковано, как «отсутствие» российской агрессии против Украины и оккупации Донбасса.

Народный депутат Татьяна Чорновол призывает Президента Владимира Зеленского немедленно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и других членов команды Януковича. Чорновол заявила об этом на брифинге, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Я призываю сейчас Президента Зеленского созвать СНБО, чтобы рассмотреть, каким образом можно противодействовать этому и подобным прецедентам, когда целый перечень лиц, деятелей, коррупционных преступников времен Януковича возвращаются в Украину. Те, которые были в бегах, те, которые скрывались от украинского правосудия, возвращаются в Украину по решению судей», – сказала Чорновол.

В частности, комментируя решение суда об отмене отказа ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты Андрея Клюева, она отметила, что суд никак не мог установить факт проживания Клюева в течение пяти лет в Донецке, поскольку город оккупирован российскими войсками. По словам парламентария, это означает, что суд фактически установил, что нет никакой агрессии, нет никакого терроризма и войны.

«А это прямая капитуляция», – подчеркнула Чорновол.

Она добавила, что это решение суда угрожает национальной безопасности Украины.

Ранее адвокат бывшего депутата от «Партии регионов» и экс-главы АП Андрея Клюева сообщил, что Кассационный административный суд при Верховном Суде разрешил Клюеву принять участие в досрочных парламентских выборах.

Как известно, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины.

В Украине Клюева подозревают в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По информации СБУ, с 2014 года он проживает в Московской области.

Ранее Интерпол снял Клюева с розыска, а Евросоюз отменил против него санкции.