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Россия завозит на Донбасс горючее и военное имущество, – военная разведка

При этом в Россию для срочного ремонта вывезли из оккупированных районов Донбасса поврежденную военную технику. Техника будет возвращена назад на Донбасс.

Оккупанты отправляют с Донбасса эшелонами на ремонт поврежденную боевую технику и завозят из России горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

«В течение июня этого года с территории России через неконтролируемые участки границы автомобильным транспортом завозились боеприпасы для восстановления запасов, израсходованных подразделениями соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ во время обстрелов позиций Объединенных сил. Железнодорожным транспортом для российских оккупационных войск из РФ доставлялись горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество», – сообщил спикер.

Кроме того, по словам Гуцуляка, в Россию был отправлен эшелон с поврежденной боевой техникой для ее ремонта в кратчайшие сроки и возвращение на вооружение российских оккупационных войск.

Источник Министерство обороны Украины
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