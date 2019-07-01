Климкин ушел в отпуск до увольнения с поста главы МИД Украины

На следующей неделе Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении на его пост Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в «политический отпуск». Климкин сделал это заявление в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду», – заявил министр в своем обращение.

Он также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

Йду в політичну відпустку Всім дякую за підтримку та розуміння. Важливо, що ми не потрапили в російську пастку. Але вважаю, що внутрішні дискусії мають нас посилювати, а Росію – послаблювати. Тож прийняв рішення піти в політичну відпустку. Саме буде час на створення справжньої команди. Приєднуйтесь! Geplaatst door Pavlo Klimkin op Maandag 1 juli 2019

«Мы все говорим одним голосом, требуя от России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированному Крыму, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна будет заплатить миллиарды», – сказал министр.

Скорее всего, Климкин записал обращение в здании правительства.

Сегодня стало известно, что Комитет Верховной Рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении министром Вадима Пристайко.

Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на нее Вадима Пристайко.

Об этом после закрытой части заседания комитета заявила его председатель Анна Гопко, передает «Укринформ».

«Поскольку мы сфокусировались на критической ситуации, которая сложилась по возврату Российской Федерации в ПАСЕ, и очень важно комитету принять решение, связанные с этим, что заняло немного времени и обсуждений… И мы приняли сейчас решение: во вторник в 12:00 собрать комитет для того, чтобы принять этот кадровый вопрос и пригласить Вадима Пристайко как кандидатуру, представленную Владимиром Зеленским на должность министра иностранных дел», – отметила Гопко.

Она пояснила, что поскольку на этой неделе в сессионном зале парламента также будут рассматриваться поправки в Избирательный кодекс, поэтому в соответствии с регламентом внести на рассмотрение кадровые вопросы нет возможности, даже если они неотложные.

Гопко надеется, что 9 июля «уже будут рассмотрены вопросы Избирательного кодекса, какая будет позиция и голосования, и еще в принципе есть теоретический шанс в этом созыве принять кадровые решения».

«Мы надеемся, что 9 июля заслушаем кандидата на должность министра Пристайко и рассмотрим постановление о его назначении и поддержим, потому что большинство членов комитета положительно относятся к этому назначению», – добавила Гопко.

На днях президент Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах «из интернета».