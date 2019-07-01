Порошенко заявил, что возвращение России в ПАСЕ может привести к волне отмены санкций

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ – это крайне опасный прецедент, который может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России международные партнеры Украины. Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко заявил об этом в эфире телеканала «Украина».

«Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции – это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции «Большой семерки», «Большой двадцатки, – она должна выполнить условия, зафиксированные в «Минских соглашениях». Она должна отпустить украинских моряков, отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ – есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть «эффект домино», и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться», – предостерег Порошенко.

Он также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

«Это – первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», – убежден лидер «Европейской Солидарности».

Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: «Они сражались как «9 рота», но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства».

Порошенко также рассказал, что ему по президентской каденции неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад – я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств – как встречи, так и телефонные разговоры – никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло – нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутри политических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что из-за неопытности команды нового президента капитуляцию Украины перед Россией будут преподносить, как важную внешнеполитическую победу.