Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе

Глава президентского офиса Богдан готов «разрешить Донецку и Луганску русский язык». Богдан не уточнил, кто запрещает жителям Донбасса говорить по-русски. Кроме того, Богдан назвал своим другом Портнова.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан согласен предоставить русскому языку региональный статус в Донецкой и Луганской областях, если эти регионы вернутся под контроль Украины. Богдан рассказал об этом об этом в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», – отметил Богдан.

Отвечая на вопрос, «а если так же захочет Харьков и Одесса», Богдан сказал: «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?»

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

«Я сам со Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – уточнил он.

Так же глава Офиса президента Андрей Богдан назвал своим другом бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова, отвечавшего тогда за назначение украинских судей.

По словам Богдана, Портнов – «квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды», но в команде Владимира Зеленского его не будет, потому что против президент.

«Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг», – сказал он.

Напомним, в 2012 году Верховная Рада приняла скандальный «закон Колесниченко-Кивалова» о языках. Он предусматривал, что если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие «языкового закона», признав его неконституционным. После этого областные советы в областях, где русский язык имел статус регионального, отменили свои решения.

Согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.