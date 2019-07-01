Украинские венгры подписали соглашение о сотрудничестве под надзором венгерских политиков

Присутствие венгерских политиков на подписании этого документа свидетельствует об очередном грубом вмешательстве Венгрии во внутреннюю политику Украины и оказание прямого влияния на жизнь общин венгров Закарпатья.

В закарпатском Берегово в конце прошлой недели состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между двумя общественными организация венгров Закарпатья. На подписание присутствовали высокопоставленные венгерские дипломаты и чиновник отвечающий за национальную политику Венгрии, сообщает на своей странице в Facebook политолог, политический обозреватель «Левого Берега» и аналитик Комитета избирателей Украины Дмитирий Тужанский.

«Предлагаю взглянуть на это фото. Оно было сделано в прошлый четверг, 27 июня в Берегово. На фото – совсем случайные люди. Более того, сегодня эти люди отвечают в Украине за «венгерскую политику» в самом широком смысле этого слова», – пишет Дмитрий Тужанский.

Два человека, которые сидят за столом и подписывают документ – это доктор Ласло Брензович (слева на фото), и Ласло Зубаникс (справа на фото). Первый является лидером Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), второй – Демократического союза венгров Украины (UMDSZ).

«На данном фото лидеры упомянутых венгерских организаций КМКС и УМДС раз подписывают политическое соглашение о сотрудничестве. Но внимание, речь идет о сотрудничестве (согласование кандидатов и взаимная поддержка) именно на ближайших парламентских выборах в Украине 21 июля», – подчеркивает политолог.

Не вызывает никаких сомнений важность подписанного документа для жизни венгерских общин Закарпатья. Ранее вражда между KMKSZ и UMDSZ умело использовалась в политических целях и не в пользу закарпатских венгров. Но данное фото наглядно свидетельствует о прямом вмешательстве правительства Виктора Орбана во внутренние дела Украины, на нем в объективы фотоаппарата попали три высокопоставленных венгерских чиновника.

«Но теперь давайте перейдем к 3-е другим лицам, которые которые попали в объектв фотоаппарата и присутствовавшие на торжественном подписании этого политического соглашения», – отмечает Тужанский.

Слева направо на фотографии во втором ряду – Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бухайла, госсекретарь по вопросам национальной политики правительства Венгрии Арпад Янош Потапи, генконсул Венгрии в Берегово Матиаш Силади.

«Как-то странно выглядит, согласитесь: подписание политического соглашения между двумя украинскими политиками, которые ведут свои политические силы на парламентских выборах в Украине 21 июня в присутствии официальных представителей государства Венгрия в Берегово», – подчеркивает Тужанский.

Отмечается, что подписанный документ можно найти не только на сайтах обоих венгерских организаций в Украине, но также на официальной странице венгерского чиновника Потапи в Facebook, где говорит о важности единства венгров Закарпатья на предстоящих выборах 21 июля.

Щось давно я не писав по українсько-угорські відносини. Не те, щоб не було про що, чи не було часу. Просто хотілося… Geplaatst door Dmytro Tuzhanskyi op Zondag 30 juni 2019

Ранее, министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что из-за неопытности команды нового президента капитуляцию Украины перед Россией будут преподносить, как важную внешнеполитическую победу.