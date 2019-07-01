Капитуляцию Украины нам преподнесут как долгожданную победу, – Климкин

Министр иностранных дел Украины считает, что из-за неопытности новой команды Украина может оказаться в серой буферной зоне, сообщил сам Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Глава МИД отметил, что нужно не допустить ситуацию, когда Россия и Европа будут договариваться за спиной Украины и навязывать стране чужую стратегию и тактику. Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о необходимости совместных действий Европы и РФ по решению украинского вопроса, однако Климкин считает, что Европа займет лишь роль наблюдателя, а все «действия» будут исходить со стороны России.

«Неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас практически отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут преподносить как долгожданную победу. Если это случится, мы окажемся на два поколения в серой буферной зоне», – заявил Климкин.

Министр иностранных дел Украины отметил, что нужно полагаться лишь на собственные силы, а не рассчитывать на чью-то помощь.

«Судьбу Украины должны решать только украинцы. И решения, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать лишь в том случае, если у нас будет собственный ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию. Никто кроме нас, украинцев, не будет выкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы за нас решали нашу судьбу, кто бы это ни был», – резюмировал Климкин.

Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів…. Geplaatst door Pavlo Klimkin op Zaterdag 29 juni 2019

Напомни, что появилось информация о том, что Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане «моряки в обмен на ПАСЕ». Президента Украины Зеленского поставили перед фактом.