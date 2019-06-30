На оккупированном Донбассе начали выдавать российские дипломы о высшем образовании

В оккупированном Донецке начали выдавать российские дипломы о высшем образовании, говорится на сайте вуза, созданного российской оккупационной администрацией на базе Донецкого национального медицинского университета.

«Этот 81-й выпуск врачей и 14-й – провизоров является особым: после прохождения аккредитации в Российской Федерации наш университет первым из вузов «республики» выдает дипломы образца РФ», – сказано в сообщении.



Выпускники с дипломами. Российские дипломы о высшем образовании. Пред 1 из 2 След

По такому случаю в Донецк приехал депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.