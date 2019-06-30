На Днепропетровщине появился мурал с изображением королевы Елизаветы II

В украинском селе Елизаветовка нарисовали мурал с изображением королевы Елизаветы II, а так же назвали в ее честь площадь.

В селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области нарисовали мурал с изображением британской королевы Елизаветы II, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на председателя сельсовета Максима Голосного.

По его словам, это первый в Украине мурал, созданный на фасаде здания органа местного самоуправления, – сельского совета.

«Мы выясняли: разрешение Букингемского дворца стоит получать, если речь идет о бюсте или барельеф. Мурал такого разрешения не требует. Перед началом работ мы проинформировали Букингемский дворец и МИД Великобритании. Из Букингемского дворца мы получили ответ, где они благодарят за инициативу, но просят, когда работы будут завершены, проинформировать их, отправить изображение и также проинформировать посла Великобритании в Украине», – рассказал Голосной.

Мурал создал художник Тимо Левин. За основу взяли фото королевы 20-летней давности.

Его работу профинансировали за счет активов территориальной громады, которые Голосной инвестирует в криптовалюты.

По словам Голосного, мурал с изображением британской королевы, а также наименование площади в селе ее именем, сделано «в знак благодарности и уважения за принципиальную позицию королевы и Великобритании в непризнании аннексии украинских территорий».