Под Станицы Луганской завершилось разведение украинских и оккупационных сил

Разведение сил возле Станицы Луганской завершилось, говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процесс разведения сил и средств был начат 26 июня, когда Вооруженные силы Украины и члены незаконных вооруженных формирований покинули передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения.

В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям миссии, ВСУ и боевики покинули другие позиции на участке разведения.

Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

29 июня СММ получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня аналогичное письмо было получено от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области.

СММ сообщила, что на данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. Наблюдатели продолжат следить за ситуацией.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов – возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов и было начато только в июне 2019 года.