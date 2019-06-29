Газопровод «Северный поток-2» проложат в обход территории Дании

«Северный поток-2» построят в обход территориальных вод Дании. В компании заявили о двух альтернативных маршрутах.

Компания-оператор «Nord Stream 2 AG» отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании.

«Компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, «поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения», – заявил глава «Nord Stream 2 AG» Маттиас Варниг.

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение «Nord Stream 2» и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки, пишет «Deutsche Welle».

Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство «Северного потока-2» будет завершено, как и планировалось к концу 2019 года.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2». Законопроект имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа – Украина и Польша, а также ряд стран Евросоюза.