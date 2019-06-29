Встреча Трампа и Путина в Осаке первая, когда накануне никтоне позвонил в Киев

Порошенко с сожалением прокомментировал тот факт, что президент США Трамп не посоветовался с Киевом перед встречей с Владимиром Путиным.

По словам Петра Порошенко, такое случилось впервые за последние 5 лет. Экс-президент Украины назвал отсутствие коммуникации с США очень тревожным звонком. Порошенко заявил об этом во время своего выступления в Тернополе, видео которого опубликовано на его странице в Facebook.

«5 лет, пока я был президентом, никто не решался без Украины говорить об Украине. Наша позиция была «nothing about Ukraine without Ukraine» (ничего об Украине без Украины). А сейчас судьбу Украины обсуждают везде в мире, только без Украины», – возмутился Порошенко.

Экс-президент назвал попытки договориться с РФ за спиной Украины унижением.

Порушення принципу «нічого про Україну без України» – частина російського реваншу. Ми тримали його протягом п’яти років, щоб нікому і на думку не спало про щось про нас і без нас домовитися з Кремлем. Перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію з нами. А потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна. Сьогоднішня зустріч президентів США та Росії на саміті великої двадцятки в Японії – перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва. І відсутність дзвінка – це дуже тривожний дзвінок усім нам, а не лише новій владі.Про це наголосив у Тернополі під час представлення команди Європейська Солідарність Geplaatst door Петро Порошенко op Vrijdag 28 juni 2019

«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские или американские партнеры обязательно координировались со мной, это святая правда. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина», – утверждает Петр Порошенко.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке – «первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев».

«Отсутствие звонка – это очень и очень тревожный сигнал. Это опять возвращение в 2013 год», – считает Порошенко.

Напомним, что стала извест6на информация о договоренностях, за спиной Украины, между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануилом Макроном и нацлидером России Владимиром Путиным об обмене украинских военнопленных моряков на возращение делегации России в ПАСЕ.