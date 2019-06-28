США увеличит объем финансирования военной помощи Украине

Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить военную помощь Украине до 300 млн долларов. Из этой суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовала проект закона, который предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год, информирует пресс-служба посольства Украины в США.

«Соответствующие средства, которые на 50 млн. долларов превышают ассигнования текущего года, заложены в поддержанном Сенатом проекте закона о «Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны». Законопроектом предусмотрено направить 100 млн. долларов из 300 млн. долларов исключительно на летальные виды вооружений№, – говорится в сообщении.

Предлагается расширить помощь США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны, уточнили в посольстве.

Закон «О бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны» вступит в силу после его согласования с Палатой представителей, а также подписание президентом Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложит Конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2020 год до $750 млрд.

В сентябре прошлого года Трамп подписал бюджет Пентагона, предусматривающий $250 млн помощи Украине, из которых $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.