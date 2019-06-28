Моряки в обмен на возврат России в ПАСЕ в обход Украины, – «Европейская Правда»

Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане «моряки в обмен на ПАСЕ». Зеленского поставили перед фактом.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ было частью плана, о котором страны Запада и Россия договорились за спиной Украины. Другой частью должно было стать освобождение украинских моряков, взятых в плен Россией, пишет издание «Европейская Правда» со ссылкой на свои источники.

«10 дней назад во время визитов Зеленского в Париж и Берлин украинскому президенту дали понять, что на уступки придется идти, и у Украина нет другой опции, как с этим смириться. По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы», – говорится в публикации.

Это первая договоренность об Украине за ее спиной. При Петре Порошенко принцип «ничего об Украине без Украины» был основой внешней политики, но Запад воспользовался сменой власти, чтобы отбросить эти формальности.

По данным «Европейской Правды», сигналы о таком пакете поступали украинским дипломатам еще в конце президентства Порошенко, но в качестве то ли «ультиматума», то ли «предложения, от которого нельзя отказаться».

Меркель и Макрона поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин.

Согласия Зеленского на этот сговор Запада с Россией они не получили, но тем не менее в Офисе президента хотели воспользоваться освобождением моряков, и именно с этим связан нервный брифинг Зеленского, на котором он набросился на министра иностранных дел Павла Климкина.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Зеленский, как он сам признался, узнал об этом из СМИ.