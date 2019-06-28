В Telegram на котором предлагают«поквитаться» с участников «КиевПрайда»

В Telegram создали канал, где сливают личные данные участников «КиевПрайда» и призывают «поквитаться» с представителями ЛГБТ-сообщества.

В мессенджере Telegram создали канал, где сливают личные данные участников Марша равенства на защиту прав ЛГБТ-сообщества, который прошел в Киеве 23 июня.

Указывается, что канал «Доска ЛГБТ» – это «Доска лиц, приходивших на ЛГБТ-прайд. Для Украинских правых и правых в целом. При встрече проводить беседы».

Информация о канале. Пример сообщений на канале. Как следует поступить. Пред 1 из 3 След

В Telegram-каналах развернулась компания с призывами забанить открытый правыми канал «Доска ЛГБТ». Так например, Telegram-канал «Секс, феминизм и рок-н-ролл!» разместил у себя призыв к бану ксенофобского канала со ссылкой на него

«Ребят, просят помочь забанить канал, который постит фоточки ЛГБТ-людей, участвовавших в киевском прайде. Для этого нужно нажать «Пожаловаться» в профиле этого канала», – говорится в сообщении

Такой же призыв к бану разместил у себя и Telegram-канал «Заметки Блудных Парней», он так же просит не допустить появления ксенофобского канала в Telegram.

«Ребята, после прошедшего прайда в Киеве, стали появляться вот такие «дружелюбные» каналы – «Доска ЛГБТ», где размещаются фотографии участников прайда, сами понимаете с какими целями. Я прошу каждого из вас перейти в этот канал и пожаловаться на него с целью блокировки», – призывает

Всего к призывам забанить Telegram-канал «Доска ЛГБТ» присоединилось более двух десятков Telegram-каналов и чатов в мессенджере.

Напомним, в воскресенье в Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Организаторы шествия заявили о 8 тыс. участников, полиция – о 3 тысячах.

Через несколько минут после начала мероприятия колонну участников атаковали противники Марша. Двух нападавших задержала полиция. Также в ночь на воскресенье правоохранители задержали девятерых мужчин, которые собирались закидать шествие презервативами, наполненными экскрементами.

Также прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях. Максим Галицкий опубликовал в фейсбуке фото людей из концлагерей и подписал: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так».