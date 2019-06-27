Арьев резко ответил на критику Зеленского по работе украинской делегации в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ заявил, что президенту не следует «перекладывать свой провал в ПАСЕ на других».

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он перекладывает на депутатов вину за возвращение российской делегации в ассамблее. Арьев сделал такое заявление на своей странице в Fecebook в ответ на критику Зеленского в адрес депутатов.

На брифинге в четверг Зеленский убеждал, что во время поездки в Европу ставил европейским лидерам вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отмечали, что это дело уже решено.

«Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне, что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло», – сказал Зеленский.

Арьев привел аргументы, которые, по его мнению, говорят об эффективной работе депутатов в ПАСЕ.

«В 2014 выгнали, в 2015 выгнали вдруг, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей», – отметил депутат.

Арьев подчеркнул, что Зеленский, имея все возможные инструменты на своем посту, должен был предложить встречные условия в ответ на отказ Берлина и Парижа.

Он также упрекнул президента в том, что он не нашел времени встретиться с украинской делегацией из-за кризиса в ПАСЕ и «не набрал Порошенко, который бы мог объяснить, что делать».

«Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда», – отметил Арьев.

Более того Арьев намекнул, что Зеленский может попытаться сам исправить ситуацию в будущем.

«Вскоре у вас, господин Зеленский, может быть парламентское большинство, свое правительство с министром иностранных дел, а с ними и возможность показать, на что вы все вместе способны. Следующая сессия ПАСЕ в октябре. Действуй.Те», – добавил он.

Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Donderdag 27 juni 2019

Ранее стало известно, что из состава делегации Словакии в ПАСЕ предложили исключить Мартина Полячика, который выступил против возвращения России в ассамблею

Напомним, что Арьев рассказал, как готовился демарш восточноевропейских стран в ПАСЕ.