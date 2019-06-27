На Банковой прошли две акция протеста против политики Зеленского

На Банковой забросали яйцами чучело Медведчука и принесли гроб в знак «похорон» Конституции.

Под офисом президента Владимира Зеленского провели две акции, сначала у Офиса президента Украины собрались националистические силы с требованием ответить «Кто такой Медведчук?», а затем к зданию принесли гроб участники акции «Похороны Конституции». Стрим с места происшествия вел представитель «Нацкорпуса» Роман Чернышев в Facebook, фотографиями акции относительно Конституции также делились в соцсети.

Националисты, в частности представители «Национально корпуса», «Свободы», «Правого сектора» требуют руководство страны дать оценку действиям кума Владимира Путина Виктора Медведчука и ответить на вопрос, кто он такой и почему имеет право встречаться с боевиками и представителями страны-агрессора и общаться от своего имени на государственные темы и представлять госинтересы.

Geplaatst door Роман Чернышев op Donderdag 27 juni 2019

Чернышев в комментарии «Украинской Правде» рассказал, что за более чем месяц президентства Зеленский так и не дал четкого ответа, кто такой Медведчук и как он к нему относится.

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной(с) …дискомфорт от насквозь мокрого всего не затмил общего позитива. Круто получилось 🙂 Geplaatst door Роман Чернышев op Donderdag 27 juni 2019

Националисты призывают президента поручить СБУ разобраться в ситуации.

Он пояснил, что акции относительно Медведчука продолжатся, также активистов беспокоит бездействие спецслужб, которые никак не реагируют на вояжи Медведчука в РФ и встречи с главарями ОРДЛО.

Geplaatst door Роман Чернышев op Donderdag 27 juni 2019

Активисты принесли под Офиса президента Украины плакаты с надписями «Кто такой Медведчук?», у входа в администрацию установили палатку с чучелом Медведчука и целью. Участники акции забросали яйцами чучело кума Путина.

Кроме того, в 17.00 под офисом Зеленского была анонсирована акция «Похороны Конституции». Активисты накануне дня Конституции требовали уволить главу Офиса президента Андрея Богдана, и пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

Они утверждают, что Богдан убивает Конституцию, а Мендель предала огласке решение КС до его официального обнародования, чем подтвердила, по мнению активистов, вмешательство офиса Зеленского в работу КС.

Весела(насправді ніт) похоронна процесія Geplaatst door Andrzej Davydov op Donderdag 27 juni 2019

Сторонники акции принесли под ОПУ гроб как символ «Похорон Конституции».

27 июня Медведчук встретился в Минске с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником.

Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко из-за своей близости с российским президентом Владимиром Путиным участвовал в переговорах об обмене пленными.

Уже под конец своей каденции в апреле этого года Порошенко прекратил встречи с Медвечуком и поручил Службе безопасностиУкраины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.

Медведчук перед этим озвучил свой план по «установлению мира».

В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.

Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради «мира» и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.