Из состава делегации Словакии в ПАСЕ собираются исключить депутата поддержавшего демарш

Депутата Словакии, который против России в ПАСЕ, хотят исключить из делегации. Если его отстранят – это грубое нарушение устава Совета Европы.

Из состава делегации Словакии в ПАСЕ предложили исключить Мартина Полячика, который выступил против возвращения России в ассамблею, сообщил сам депутат у себя на странице в Facdebook.

Он стал единственным делегатом от Словакии, который присоединился к заявлению делегатов от семи стран против возвращения делегации России в ПАСЕ.

«Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации», – написал он.

Полячик отметил, что подписывал заявление своим именем, а не от имени всей Словакии.

«Я никогда не говорил и не заявлял, что я или словацкая делегация покидают Парламентскую ассамблею. В тексте четко сказано: «Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях», – подчеркнул депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что если его отстранят, это будет нарушением устава Совета Европы, поскольку согласно его 25-й статье – ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без ее согласия.

Práve som sa zo spoločného vyhlásenia predsedu parlamentu Andreja Danka a poslanca Blahu dozvedel, že ma zajtra chcú… Geplaatst door Martin Poliačik • Progresívne Slovensko op Woensdag 26 juni 2019

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 – воздержались.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее. После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала и объявила, что выходит из зала. Заседание ПАСЕ было прервано.

После этого делегации семи стран – членов ПАСЕ заявили о демарше и объявили о совместных действиях в ответ на возвращение РФ.