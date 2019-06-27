Волна сообщений о минировании «накрыла» Одессу

На объектах, о которых говорится в сообщениях, проводится эвакуация людей и поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Cотрудники Национальной полиции в четверг проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта «Одесса», автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе, сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

«Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели», – сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за большого количества ложных сообщений о минировании в полиции рассматривают варианты изменения порядка реагирования на такие вызовы, чтобы проверка начиналась быстрее и занимала меньше времени. Также идет речь и об усилении ответственности за ложные сообщения.