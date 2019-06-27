Оккупанты отвели свои силы от моста в Станице Луганской

Оккупационное командование «ЛНР» отвели свои силы от моста в Станице Луганской. Украинские военные готовы в случае угрозы вернуться на старые позиции.

Незаконные оккупационные военыыке формирования «ЛНР» отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

«Противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошел от пешеходного моста», – говорится в сообщении.

27 июня в рамках отвода будет проводиться проверка дороги к мосту и прилегающей территории на наличие мин и неразорвавшихся снарядов.

Других мероприятий на сегодня не запланировано.

«Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции», – говорится в заявлении.

Разрушенный мост в Станице Луганской играет важную роль для местных жителей, так как там находится единственный пункт пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями в Луганской области.

Сейчас уцелевшие участки моста соединены только деревянными трапами для пешеходов.

Ежедневно мост пересекают более 8 тысяч человек, а ожидание в очереди может длиться часами.

Щодо розведення сил в районі Станиці Луганської#ООС #Операція_ОСУ відповідності до Мирного плану та реалізації… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Donderdag 27 juni 2019

Напомним, в среду, 26 июня, в районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году. Начало этого процесса приветствовал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь. Однако, отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов – возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.