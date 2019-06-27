Арьев рассказал, как готовился демарш восточноевропейских стран в ПАСЕ

Украинской делегации удалось организовать коалицию делегация стран, которые так же против возвращения России в ПАСЕ.

Идея совместного демарша делегаций в ПАСЕ появилась накануне его проведения. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook рассказал, как была реализована идея о совместных действиях с Украиной делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии.

«Я дал задание секретариата подготовить на скорую руку любой текст заявления и начал собирать вместе коллег. Все надо делать тихо, чтобы информация не вышла наружу и оппоненты не прибегли к контрмер», – пишет Арьев.

Поначалу текст совместного заявления был сделан на скорую руку, но, благодаря современным коммуникаторам, это стало первым предлогом для совместного сбора. Собрание представителей делегаций присоединившихся к Украине провели у консерваторов.

«Сначала все сомневались, потом втянулись в разработку совместного заявления. Атмосфера единения людей, которые стоят на общих позициях делали наши ряды все больше. Толчок был сделан и после выверки каждой запятой, мы четко знали, что и когда сделаем», – отмечает глава украинской делегации в ПАСЕ.

Все, что произошло в ПАСЕ – категорически против правил Ассамблеи. Президент Ассамблеи срывалась на крик, пытаясь помешать демаршу. Пророссийский голландский депутат Тини Кокс подпрыгивал на месте от бессилия хоть как либо помешать, но коллега из Латвии, которую единогласно назначили общим голосом, зачитала совместное заявление всех семи делегаций.

«Мы обнялись и поблагодарили за совместную работу. Это было ощущение достойной меньшинства, второй раз за последнее время. И я уверен – будущее за теми, кто ведению принципам, даже если большинство ними пренебрегает. Потому что это имеет одно название – достоинство. А это то, что не теряется ни при каких обстоятельствах», – пишет Арьев.

Арьев от имени украинской делегации поблагодарил всех своих коллег-депутатов, поддержавших демарш, сказав спасибо коллегам из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии за сильную и совместную акцию.

«Спасибо делегации Великобритании за огромную поддержку. Спасибо всем, кто не предал принципы», – отдельно отметил он поддержку делегации Великобритании.

Ідея спільного демаршу делегацій в ПАРЄ з‘явилася вчора. Я дав завдання секретаріату підготувати нашвидкоруч хоч якийсь… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Woensdag 26 juni 2019

Напомним, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины объявили демарш и договорились о совместных действиях в ответ на возвращение полномочий России в Парламентской ассамблеи Совета Европы.