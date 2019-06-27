WADA собирается открыть более сотни дел против российских спортсменов из-за допинга

Россия рискует быть снова не допущенной до Олимпиады 2020 в Токио из-за множества допинговых скандалов с участием российских спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщает «The Associated Press» со ссылкой на президента организации Крейга Риди.

По его словам, WADA собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто «в первой волне» против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.

Как отмечает «Интерфакс», Риди рассказал, что в апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с Московской лаборатории, которые «могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали».

Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.

В то же время, международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Как сообщает «The Sunday Times» со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.