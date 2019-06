Волкер одобрил начало разведение сил в районе Станицы Луганской

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской, написано в его Twitter.

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», – подчеркнул дипломат.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 26, 2019