Волкер одобрил начало разведение сил в районе Станицы Луганской

Спецпредставитель США по вопросам Украины надеется, что теперь Россия начнет выполнять требования минских соглашений по прекращению огня и мирному урегулированию на Донбассе.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской, написано в его Twitter.

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», – подчеркнул дипломат.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 26, 2019

Напомним, что в среду штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

В Штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

Российское издание «ТАСС», ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования «ЛНР», сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один «Станица Луганская».

Представитель «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов заявил, что весь процесс займет до трех дней.

«Процесс разведения сил и средств, согласно Рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений «народная милиция» уведомит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств», – цитирует его агентство «ТАСС» со ссылкой на подконтрольное России местное издание «Луганскинформцентр».

21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта – в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.

Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.