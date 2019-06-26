Делегации семи стран объявили демарше в ответ на возвращение России в ПАСЕ

Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Украина объявили о совместных действиях в ответ на возвращение полномочий России в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Делегации семи стран-членов ПАСЕ заявили о совместных действиях в ответ на подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Емец.

Соответствующее заявление было обнародовано в зале заседаний после голосования за полное восстановление полномочий делегации Российской Федерации.

«Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарше. Сегодня Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обратились к своим парламентам и правительствам по принятию решения о будущем участии в работе ПАСЕ», – написал Емец, разместив текст совместного заявления делегаций, которые заявили о демарше.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко также разместила на своей странице в Facebook текст этого документа, написав, что его подписали члены делегаций семи стран – Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины.

«Сегодня мы, как делегаты наших стран, не имеем ответов перед нашими гражданами, как Совет Европы защищает их права, если он проявляет большую заинтересованность в защите благосостояния агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее СЕ в целом находится под угрозой, потому что СЕ теряет доверие людей, которых она защищает. Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее на следующих сессиях», – говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Россией одного из многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу.

«Этот шаг дает очень ошибочный сигнал стране, которая прибегает к вооруженной агрессии, отравлению людей с применением химического оружия и не способствует, а стремится дестабилизировать демократии во всей Европе», – сговорится в заявлении.

Подписанты выразили надежду, что новоизбранный генеральный секретарь ПАСЕ найдет способ решить беспрецедентный кризис доверия.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно данного решения.

В знак протеста украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе Ассамблеи.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года, как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию «О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы», которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.