Медведчук выкупил у Фирташа телеканал «Интер»

Информацию об этом подтвердили журналисту Силякову два независимых источника, один из которых в непосредственном окружении Медведчука.

Появилась информация что кум Путина Виктор Медведчук расширяет свое влияние в медийном пространстве Украины. Сегодня стало известно, что к трем подконтрольным ему каналам «112 Украина», «NewsOne» и «ZiK» добавился четвертый канал. Журналист Владимир Силяков на своей странице в Facebook сообщил, что Медведчук выкупил у олигарха Дмитрия Фирташа его долю в активах телеканала «Интер»

«Один человек в руководстве Интер медиа групп ещё в пятницу говорили мне, что телеканал Интер, точнее долю Фирташа, выкупил Медведчук», – пишет журналист.

Сегодня эту информацию журналисту подтвердил еще один человек, из окружения самого Медведчука. Таким образом получается, что лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» накануне выборов в Верховную Рада Украины завершил оформление собственной медиа империи включающей телеканалы, газеты и интернет-издания.

«Теперь у кума Путина, получается, целая медиа империя. С десяток газет на Западной Украине. 5 сайтов там же. Всеукраинские телеканалы 112, NewsOne, ZIK. А теперь вот и Интер, получается. Сделку, говорят, оформят не на Козака, последний – слишком замазан. А на кого-то, как-то связан со Сварогом», – подчеркивает Силяков.

Из этой информации Владимир Силяков делает вывод, что вырисовывается «интересная картина будущих парламентских выборов», где политсила Медведчука теперь имеет беспрецедентную поддержку в медийном пространстве Украины.

«Круто, чо. Интересная парламентская намечается. Живите теперь с этим», – пишет журналист в заключении.

Один человек в руководстве Интер медиа групп ещё в пятницу говорили мне, что телеканал Интер выкупил Медведчук (долю… Geplaatst door Владимир Силяков op Woensdag 26 juni 2019

Напомним, что по последним данным социологических исследований электоральных предпочтений партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может получить 10,4% голосов избирателей.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ ожидает экстрадиции из Австрии в США, по запросу федеральных следственных органов.