Украинский военнопленный моряк женился в российском тюрьме

Украинский моряк Виктор Беспальченко женился на Татьяна Шевченко, которая будет ждать его освобождения и возвращения в Украину.

В российском СИЗО женился украинский моряк Виктор Беспальченко, который был захвачен военными РФ во время нападения в Керченском проливе, сообщил на своей странице в Facebook собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие – свадьба за решеткой. В московском СИЗО «Лефортово» заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна», – написал журналист.

Несмотря на непростые обстоятельства в которых проходило бракосочетание, невеста Виктор Беспальченко Татьяна Шевченко была в белом платье, а сам жених в костюме.

«Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение», – отметил Цимбалюк.

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Невеста Виктор Татьяна говорит, что сегодня состоялась только роспись, а настоящую свадьбу они сыграют в Украине, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину.

Адвокат украинского моряка Николай Полозов у себя на странице в Facebook сообщил о том, сколько бюрократических препонов пришлось преодолеть новобрачным.

«Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!», – рассказал защитник.

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Он отметил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения, но под наблюдением охранников СИЗО.

Адвокат пожелал молодоженам «скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России».