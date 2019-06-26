В районе Станицы Луганской началось отведение украинских сил от линии фронта

В течение последней недели здесь не было ни одного обстрела. Разведение сил на линии соприкосновения украинских и оккупационных российских было согласовано еще в 2016 году.

Сегодня 26 июня, около полудня, украинская сторона осуществила первый этап отвода украинских подразделения с одной из позиций перед КПВВ «Станица Луганская», сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

«По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи», – сообщили военные.

До этого командующий операции Объединенных сил Александр Сырский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской, сообщала пресс-центр ООС.

В ходе встречи стороны согласовали разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней: с 26 по 28 июня.

«Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон», – заявили в ведомстве.

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив район розведення сил на Луганщині Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив район розведення сил на Луганщині#ООС #Операція_ОС Під час роботи командувач ООС зустрівся із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Основною метою зустрічі стало питання завершення підготовки до практичного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська".Зокрема, командувач операції Об'єднаних сил зазначив, що українська сторона готова до виконання взятих на себе зобов’язань. Поряд з цим, виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежною стороною. Особливо, стосовно виведення з протилежної сторони споруд КПВВ за межі ділянки розведення.Розведення сил і засобів на ділянці №1 сплановано проводити упродовж трьох діб. У період з 26 по 28 червня. Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил і засобів. Та ще одна доба на проведення інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов’язань щодо розведення і оголошення результатів розведення сторін.Слід додати, що практичне виконання вимог Мінського процесу щодо заходів розведення сторін на зазначеній ділянці №1 "Станиця Луганська" планувалося здійснити ще з 2016 року. Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Woensdag 26 juni 2019

Сырский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

«Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям российской стороны. Особенно относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения», – добавили в штабе.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов – возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.

У Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів#ООС #Операція_ОССьогодні опівдні українські військові… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Woensdag 26 juni 2019

Напомним, в субботу, 8 июня, российская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Для начала разведения вооружения необходимо соблюдение абсолютного режима тишины в течение 5 суток или более.

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела по позициям ООС, в результате чего получили ранения 5 украинских бойцов, еще двое были травмированы.