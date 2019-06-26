У кандидата в депутаты от «Европейской солидарности» Бирюкова проходит обыск

В партии заявили, что обыск был санкционирован не мотивированным судебным решением.

У кандидата в депутаты, волонтера и журналиста Юрия Бирюкова сегодня проходят обыски, сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

«Обыски, которые… начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия «Европейская Солидарность» считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», – сказано в заявлении.

В пресс-службе партии подчеркнули, что Юрий Бирюков не может быть причастен к коррупционным схемам в снабжение армии, так как в свое время очень многое сделал, что бы поломать эти схемы.

«Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация «Крылья Феникса» спасли жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии. Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», – сказано в заявлении.

По какому именно решению суда проходят обыски и какие ведомства их проводят, не уточняется.

Напомним, в декабре 2018 года в социальных сетях появилась информация о том, что Бирюков в 2012 году был создателем финансовой пирамиды, которая занималась предоставлением секс-услуг.