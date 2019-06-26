Социологи выявили снижение рейтинга «Слуги народа»

Рейтинг «Слуги народа» снизился до 45%. Проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа», «Голос», «Евросолидарность» и «Батькивщина».

Политическая партия «Слуга народа» остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг начал снижаться. За нее готовы проголосовать 45,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель превышал 47%, свидетельствует социологический опрос группы «Рейтинг».

Этот опрос проводился 20-24 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), – не более 2,2%.

Результаты опроса. Результаты опроса. Результаты опроса. Пред 1 из 3 След

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука (10,4%), партия «Голос» Святослава Вакарчука (8,4%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,2%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,0%).

Меньше проходного барьера рейтинг у «Силы и чести» Игоря Смешко (3,4%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,5%), «Свободы» (1,8%), «Гражданской позиции» (1,7%), «Оппозиционного блока» (1,7%), «Украинской стратегии» (1,7%), «Партии Шария» (1,5%).

Остальные партии набирают меньше 1%.

Напомним, что тенденция снижения рейтинга партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» была выявлена уже в середине июня.