В Украину не пустили депутата Госдумы

При проверке документов прилетевшего в Киев российского депутата выяснилось, что у него есть запрет на въезд в Украину. Он был отправлен назад в Россию обратным рейсом.

Пограничники не пустили в Украину депутата российской Государственной думы (нижней палаты парламента), который 25 июня прилетел в аэропорт «Борисполь», имея запрет на въезд. Его отправили в Россию обратным рейсом, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ… Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданина РФ через государственную границу не пропустили, вернули обратным рейсом», – говорится в сообщении.

Имени этой интересной личности ГПСУ не сообщила.

Напомним, что Украина ввела санкции против сотен физических лиц, которые причастны к российской агрессии. Среди них – около 200 депутатов Госдумы.